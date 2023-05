Balestro, iniziati gli allenamenti

Con il Balestro di maggio si apre di fatto la stagione turistica ma per i massetani prevalgono gli aspetti agonistici che sono molto sentiti. Il terziere di Cittavecchia dopo la delusione dello scorso anno vorrà sicuramente tornare in modo determinato alla vittoria, Cittannova e Borgo lotteranno ancora una volta per il primato che ad oggi le attesta a 44 vittorie. L’attesa è già alta per la festa più significativa e partecipata a Massa Marittima, la festa dell’appartenenza che affonda le sue radici nella storia ma che ogni anno si rinnova di entusiasmo e passione. Tutti i settori sono già in fermento: i balestrieri hanno già ripreso i loro allenamenti ai campi di tiro dove avvengono le qualificazioni. Dei circa 120 balestrieri iscritti solo 24 avranno la soddisfazione di gareggiare in piazza, dopo le lunghe e impegnative qualificazioni, per la conquista della freccia d’oro e nello stesso tempo portare al proprio Terziere il prezioso palio. La Compagnia sbandieratori e musici sta preparando le nuove esibizioni, le sedi dei Terzieri si animano per tirare a lucido armi e costumi. Nel pomeriggio di sabato ci sarà anche il sorteggio di tiro.