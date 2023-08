Balestro di Massa Marittima: è tutto pronto, Al via la vendita dei biglietti

Si apre a Massa Marittima la settimana del Balestro del Girifalco con numerosi incontri formali e informali in preparazione alla grande sfida in programma lunedì 14 in notturna, alle 21.30, in piazza Garibaldi. La prevendita per i posti numerati delle tribune sarà aperta da domani all’ufficio turistico in piazza Garibaldi, fino a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il 14 l’ufficio chiuderà alle 18. Per informazioni telefonare allo 0566 906554. Il primo appuntamento degli eventi che caratterizzano la tre giorni del Balestro è in programma sabato con il "Balestruzzo", la gara di tiro con la balestra per i piccoli balestrieri fino a 14 anni: saranno 8 per ogni terziere. I figuranti si ritroveranno alle 20.30 in piazza XXIV Maggio e alle 21 partirà il corteo storico fino a raggiungere il Cassero Senese, dove alle 21.15 gareggeranno i piccoli balestrieri. La festa prosegue domenica, giornata di pre-balestro, con la consueta cerimonia in programma alle 11, nel Palazzo dell’Abbondanza, per la presentazione della dedicazione e del Palio che quest’anno è stato disegnato dall’artista Lapo Simeoni. Alle 20 ogni terziere organizzerà le cene pre-balestro, riti propiziatori alla vittoria. Lunedì 14 agosto, alle 21, da piazza XXIV Maggio partirà il corteo storico per raggiungere piazza Garibaldi dove alle 21.30 inizierà la 127° edizione del Balestro del Girifalco. "Con grande orgoglio presentiamo gli eventi di questa 127° edizione del Balestro del Girifalco, – ha detto Giovannetti assessore al Balestro– che è una manifestazione molto sentita dalla comunità massetana e amata dai turisti, attraverso la quale il Comune e la Società dei Terzieri Massetani mantengono viva e fanno conoscere l’antica arte del tiro a Massa".