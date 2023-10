"Back to sport a Grosseto: l'evento fa centro"

Aurelia Antica Shopping Center e Uisp, organizzatori di una giornata di emozioni. E poi Pugilistica grossetana Umberto Cavini e Beta Flag con Polisportiva Barbanella 1, Ginnastica Grifone, Progetto Danza, Dance System, Alma Virtus, Palestra Europa, Gea Basket e Bask-in. "Back to sport", patrocinata dal Comune di Grosseto, ha fatto centro. Con stand informativi, dimostrazioni pratiche, esibizioni e tanto altro sia nella galleria, sia nel parcheggio antistante al parco commerciale in cui sono stati montati un palco, un playground da basket e un campo per il tiro con l’arco. Numerosi gli atleti e i dirigenti impegnati, molti di più gli spettatori e i semplici curiosi che hanno partecipato a questo evento. "Davvero una bellissima giornata – afferma Martina Guadalti, responsabile marketing del centro commerciale Aurelia Antica – grazie a Uisp e alle società, a cominciare da Pugilistica Umberto Cavini e Beta Flag, abbiamo creato un grande evento". "Lo spirito dell’iniziativa – aggiunge Sergio Perugini, presidente Uisp – era proprio quello di tornare a fare sport promuovendo le nostre attività, ed è stato apprezzato".