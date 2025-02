Azione, prevale il documento di Carlo Calenda

GROSSETO Si è svolto all’Hotel Granduca il congresso per l’elezione dei delegati provinciali all’assemblea nazionale di Azione. Per l’occasione le mozioni a confronto erano due, la prima ’Nati per Correre’ a sostegno del segretario uscente Carlo Calenda, la seconda ’Dipende da Noi’ a sostegno della deputata Giulia Pastorella. Il congresso ha avuto un’ ottima partecipazione, che colloca il gruppo della provincia di Grosseto come terzo della regione in termini di tesserati assoluti e il primo considerando il rapporto rispetto al numero di abitanti provinciali. Risultati che hanno fruttato per la prima volta l’elezione di due delegati all’assemblea nazionale. Al termine dello scrutino è stata certificata una netta vittoria della lista ’Nati per Correre’ a sostegno di Carlo Calenda, rappresentata qui, dal capolista e Segretario Provinciale Francesco Grassi, affiancato dalla responsabile enti locali Felicia Ammendola, dall’ ex assessore ai lavori pubblici di Grosseto Giuseppe Monaci e dal membro del direttivo provinciale Marina Valmarana. La vittoria è stata assegnata alla lista con circa il 70% delle preferenze totali, testimoniando così la stima è la piena fiducia dell’assemblea provinciale verso Calenda e i suoi rappresentanti locali. Anche in Toscana a prevalere è stata la figura di Calenda, preferito dal 62,4% dei votianti contro il 36,3% di Pastorella e l’1,3% di schede bianche. A livello nazionale il divario si amplia ulteriormente fino a un 85.8% a favore di Calenda contro il 14.2%.

"Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto sul territorio", ha dichiarato Felicia Ammendola. "Azione rappresenta un’ area politica riformista di cui c’ è estremo bisogno ma che deve ancora esprimere il suo enorme potenziale", ha sostenuto Giuseppe Monaci.