Auto (rubata) contro la vetrina della gioielleria: i banditi scappano con un bottino di 300mila euro

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 3 luglio 2023 – Furto in una gioielleria di Castiglione della Pescaia ( in provincia di Grosseto) con bottino stimato in 300 mila euro. Avrebbe agito una banda di quattro persone intorno alle 3.30 della notte scorsa. La banda ha rubato due auto in zona e con una di queste, un'Audi grigia ha sfondato la porta d'ingresso. Così i malviventi hanno fatto irruzione e preso tutto quello che era esposto nelle vetrine e poi sono anche riusciti a portare via la cassaforte. L'altra auto rubata è stata usata per sbarrare la strada e prendere tempo. Tre sono entrati e uno è rimasto fuori a fare da palo; questo ha minacciato con una pistola un passante fuori dal negozio.

I malviventi si sono concentrati sui Rolex visto che la gioielleria è rivenditore autorizzato di questi preziosi orologi. L'allarme, suonato quando la vetrina è andata in frantumi, ha avvisato i proprietari che in pochi minuti si sono precipitati nel negozio, ma dei ladri non c'era alcuna traccia avendo agito con rapidità. Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso la scena e i carabinieri stanno lavorando anche sulle immagini per cercare di reperire qualche traccia utile alle indagini. Si cerca pure il basista che ha dato le informazioni corrette ai malviventi. I quattro avevano il volto coperto dai passamontagna.