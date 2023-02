Auto contro un albero, muore l’allevatore Rombai

Alberto Rombai

Castiglione della Pescaia, 27 febbraio 2023 - Aveva trascorso la serata con gli amici di sempre, prima alla festa di Carnevale che aveva coinvolto l’intera comunità di Tirli e poi era rimasto a parlare ancora in piazza, con gli amici appunto. Era rientrato a casa intorno alle 2 e poi però, aveva preso l’auto e si era allontanato dal paese. Nel viaggio di ritorno, a circa cinque chilometri dal centro abitato, l’auto è sbandata sulla destra e prima ha travolto un segnale stradale e poi ha terminato la corsa contro un albero. Nell’impatto, Alberto Rombai, 58 anni, è stato sbalzato dall’auto ed è deceduto. Non ci sono testimoni e nessuno sa il motivo per il quale si era messo in viaggio dopo esser rientrato nella sua abitazione. L’auto, ieri intorno alle 5.45, è stata notata da una donna che stava andando a lavoro e ha avvisato i soccorsi. Per l’uomo, però, purtroppo non c’era più nulla da fare.

"Siamo sconvolti – raccontano gli amici –. Avevamo trascorso la serata tutti insieme, come succede sempre quando c’è un evento organizzato in paese. Alberto era una gran brava persona, disponibile, molto cordiale. Un gran lavoratore. Tutti gli volevano bene. E’ una grande perdita per tutti noi".

Rombai, dopo un’esperienza lavorativa con un agriturismo a Montebamboli, nel comune di Massa Marittima, da alcuni mesi era tornato a vivere con la madre a Tirli, anche se lavorava in un’azienda fra Principina e Marina di Grosseto.

In paese aveva ripreso ad essere parte attiva in ogni iniziativa. Amante degli animali, allevava cavalli ed era molto legato alle squadre dei cacciatori locali.

Il sabato sera lo aveva trascorso con i suoi compaesani, perché nei locali della ex scuola c’era il veglione che chiudeva i festeggiamenti per il Carnevale. Una serata all’insegna dell’allegria che aveva fatto ritrovare lì le famiglie, adulti e bambini a festeggiare. A mezzanotte la festa si era conclusa, Rombai era rimasto ancora un po’ a chiacchierare con gli amici. Alle 2 li ha salutati e a piedi era rientrato a casa. Poi la decisione di prendere l’auto.