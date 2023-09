Auto contro bici a Grosseto: ciclista in ospedale, auto si ribalta, donna ferita

Un uomo di 48 anni e una donna sono stati soccorsi e portati in ospedale in seguito a due incidente stradali accaduti in città.

Il primo è accaduto intorno alle 20.30 di martedì in viale Europa. L’uomo stava pedalando in sella ad una bicicletta ed è stato urtato da un’auto. Soccorso con un’ambulanza della Misericordia, è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni, per fortuna, non apparivano preoccupanti. Rilievi della Polizia municipale.

L’altro incidente (nella foto), invece, è accaduto intorno alle 19 di ieri in via Fabio Massimo dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, c’è stato un contatto fra due utilitarie e una di queste si è rovesciata finendo la corsa su un fianco. Alla guida c’era una donna che è stata soccorsa dal personale del "118" e trasferita per accertamenti nell’ospedale Misericordia. Per consentire i rilievi, la strada è stata bloccata e si è creato qualche disagio alla circolazione.