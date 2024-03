Autismo, ogni anno diagnosticati 100 nuovi casi in provincia A Grosseto, l'Asl Toscana Sud est rivela che una persona su 80 fino ai 18 anni è affetta da disturbi dello spettro autistico. Il neuropsichiatra Ettore Caterino sottolinea che il dato è sottostimato, con molti casi che restano non diagnosticati. La Asl ha pubblicato un percorso diagnostico e terapeutico per affrontare questi disturbi, con un focus non solo sui deficit ma anche sul riconoscimento dei talenti e delle capacità dei pazienti. Un seminario su "Autismo e Spiritualità" si terrà a Grosseto per favorire la qualità di vita delle persone neurodivergenti.