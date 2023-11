Aumento aliquota sui bonifici. Grechi contrario alla manovra

"Ci preoccupa fortemente l’intenzione che sembra emergere dalle bozze della manovra economica, di aumentare dall’8 all’11% la ritenuta sui bonifici fatti alle imprese per fruire delle detrazioni per i bonus in edilizia" Lo sottolinea Luca Grechi, presidente della categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Grosseto, specificando che la confederazione ha chiesto al Governo di evitare un intervento che toglie ulteriore liquidità alle imprese e crea tensione finanziaria. “Auspicavamo che finalmente in questa Legge di Bilancio la ritenuta dell’8% sui bonifici venisse almeno ridotta, se non addirittura eliminata, come sollecitiamo ormai da anni. Si tratta di una misura che aumenta i crediti vantati verso il fisco".