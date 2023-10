Auguri "Istituto Giannetti". Festa per i suoi 50 anni

Grande Festa per i cinquant’anni dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti". Presentato l’evento che celebrerà il mezzo secolo trascorso per la struttura gestita da Fondazione Grosseto Cultura e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano in programma domenica, a partire dalle 17, al Teatro degli Industri. Un appuntamento, che in questa festa per tutta la città, è aperto a tutti con ingresso libero. Alla presentazione dell’evento, tenuta nella sede della scuola musicale, di via Bulgaria, l’assessore alla cultura Luca Agresti, il direttore artistico Antonio Di Cristofano e il presidente della Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari. Sarà Francesca Ciardiello a presentare le trenta esibizioni della serata musicale, dove saranno eseguite le opere di alcuni geni della musica: Mozart, Bach, Vivaldi e Chopin. Un anniversario importante pronto ad essere festeggiato con esibizioni di allievi ed ex allievi che nel corso degli anni hanno coltivato il loro talento e dei docenti in servizio e del passato. "Siamo felici di poter festeggiare questo traguardo così significativo – commenta l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. L’Istituto rappresenta uno dei luoghi culturali più importanti della nostra città, dove gli appassionati possono coltivare l’amore per la musica, imparando a suonare ogni tipologia di strumento. E il maestro Antonio Di Cristofano è un punto di riferimento per tutta la città, e tutti gli riconoscono l’importante ruolo, che svolge da anni, C’è poi un collegamento fra tutto e tutti, siamo un fiore all’occhiello della Regione. Infine – chiude Agresti – presto riprenderanno i lavori dell’ex orfanotrofio maschile Garibaldi affinché continui con maggiore slancio la formazione degli allievi con il trasferimento nella nuova sede della Casa della musica". "Tutti hanno iniziato a suonare in questa scuola, il nostro motto è ‘per passione, per professione’ – afferma Antonio Di Cristofano e sabato agli Industri ci sarà tutta la Grosseto musicale di questi ultimi cinquant’anni". "Quest’anno abbiamo registrato un aumento dei numeri di iscritti – dichiara il presidente Giovanni Tombari – tutto è mosso dalla passione per la musica e per la formazione verso i futuri cittadini. La Casa della musica sarà il nuovo fiore all’occhiello".