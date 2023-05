Auguri Isgrec L’Istituto compie trent’anni

Trenta anni sono abbastanza da essere festeggiati come si deve. Con l’avvicinarsi del 30esimo anniversario della fondazione, l’Insgrec cambia look. Dopo l’inaugurazione della Casa della Memoria al futuro di Maiano Lavacchio dedicata alla memoria degli 11 martiri d’Istia, l’Isgrec si appresta a festeggiare il trentennale dell’Istituto e lo farà inaugurando, contestualmente, la nuova sede ristrutturata. Prossimamente sarà presentato il programma. Intanto l’Istituto si "rifà il trucco" con un nuovo logo, realizzato dal grafico Francesco Canuti: una combinazione stilizzata di un quadrato attraversato da un arco. Il quadrato rappresenta la continuità con la storia dell’Istituto riprendendo i colori e l’elemento principale del logo originale, mentre l’arco è ispirato alle arcate delle finestre presenti sulla facciata della nuova sede, un edificio dal valore simbolico anche per la sua posizione centrale all’interno della Cittadella dello studente. Il nuovo logo sintetizza i valori della continuità e della solidità, ma lascia presagire la volontà di andare oltre, sperimentando nuove forme di divulgazione della storia. Il nuovo logo, infatti, racchiude nelle sue caratteristiche il senso di "innovazione nella continuità", ed è quello che l’Isgrec ha fatto negli ultimi anni, complicati dalla pandemia, dalla questione della chiusura della sede, dal dover trovare risorse per ristrutturare gli spazi di lavoro e di accoglienza agli utenti della biblioteca e dell’archivio, che fanno parte della rete Grobac. Il tutto continuando a portare avanti e incrementando la ricerca, le iniziative pubbliche, le mostre, i documentari, le pubblicazioni, le ore di didattica per gli insegnanti e gli studenti. nell’ultimo anno e mezzo sono 380 le ore di didattica nelle scuole, più di 30 tra convegni e incontri organizzati o in rete con altre realtà associative; 2 documentari, 2 mostre, 15 presentazioni di libri; 2 viaggi di studio, la pubblicazione dell’ottavo quaderno IsgrecEffigi, 6 progetti di ricerca tra avviati e conclusi.