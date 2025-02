Audizioni alla Camera sui danni

GROSSETOTra gli argomenti fissati per domani in commissione Ambiente alla Camera dei deputati, c’è anche l’alluvione che ha colpito il sud della Toscana e l’Isola d’Elba, creando notevoli danni. Sono infatti in programma le audizioni sugli eventi meteorologici avversi avvenuti tra il 12 e il 14 febbraio 2025 del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore regionale all’ambiente, economia circolare, difesa del suolo e protezione civile (ore 13.30), i rappresentanti dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (ore 13.50), il presidente della Provincia di Livorno e il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola (ore 14), il vicesindaco di Magliano in Toscana, il sindaco di Manciano, il sindaco di Marciana, il sindaco di Orbetello, sindaco di Portoferraio e il sindaco di Rio Marina (ore 14.10).

Incontri che serviranno per fare il punto della situazione, dei danni subiti, seppur ancora un bilancio non del tutto definitivo, ma soprattutto per capire quali aiuti possano arrivare dal governo centrale per territori a vocazione agricola e turistica come la Maremma e turistica come l’Elba per danni subiti proprio a pochi mesi dall’inizio della stagione turistica e soprattutto per la Maremma in una zona già duramente colpita in passato da eventi simili.