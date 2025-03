Audizioni al via all’ex Clarisse. Iscrizioni

Si aprono ufficialmente le selezioni per l’edizione 2025 di "Lirica in Piazza", il prestigioso festival operistico che ogni anno trasforma la suggestiva Piazza Garibaldi di Massa Marittima in un grande teatro all’aperto. Le audizioni si terranno sabato 22 e domenica 23 nella sala "Mariella Gennai" all’ex Clarisse. "E’ una delle importanti novità di questa edizione di Lirica in Piazza, – commenta la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi – vogliamo offrire ai talenti emergenti l’opportunità di entrare a far parte del nostro festival".

La direzione artistica di Lirica in Piazza è affidata al maestro Leonardo Quadrini, mentre la giuria sarà presieduta dalla celebre soprano Katia Ricciarelli. Faranno parte della commissione figure di rilievo del panorama lirico e teatrale: Carlo Antonio de Lucia (regista e manager), Pino Maiorano (direttore artistico del Bitonto Opera Festival), Fabrizio Nestonni (basso) e Marco Iezzi (BJM Management).

Le audizioni sono finalizzate alla selezione di cantanti lirici per l’Aida, il Don Pasquale, la Turandot, la Traviata e il Don Giovanni. I cantanti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi nell’ambito di Lirica in Piazza, manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per la lirica all’aperto e che si svolgerà il 3, 4 e 5 agosto.

La quota di spese di segreteria per le audizioni è fissata in 20 euro, da versare tramite bonifico bancario a IT 43 S03069 4138 4100000011396, con causale "Spese di segreteria audizioni Lirica in Piazza 2025". Per i partecipanti alle audizioni, sarà disponibile un pianista accompagnatore. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 marzo.