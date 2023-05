Attivate tre mail per le segnalazioni per facilitare le comunicazioni

Il Comune di Massa Marittima ha attivato due nuove mail dedicate alle segnalazioni e una alla comunità energetica, in modo da facilitare la comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione e programmare meglio gli interventi. La prima mail è [email protected], attraverso la quale i cittadini possono segnalare disservizi legati alla pubblica illuminazione, come linee spente, ma anche guasti di minore entità, ad esempio lampade malfunzionanti. Nella mail deve essere indicato nome e cognome e il numero di telefono per essere ricontattati. Inoltre, nella mail deve essere indicata la via e il numero civico in cui è stato riscontrato il guasto o il malfunzionamento. L’altra mail per le segnalazioni è [email protected] ed è stata pensata prima di tutto per mettere a disposizione dei cittadini un canale in cui segnalare in modo veloce e facile gli abbandoni di rifiuti, inviando foto e indicando il luogo in cui hanno avvistato la situazione di criticità. A questa mail possono anche essere comunicate al Comune problematiche legate alla raccolta dei rifiuti. La terza mail è [email protected] ed è stata attivata per lo scambio veloce di informazioni tra il Comune e i cittadini interessati a ricevere ulteriori informazioni sulla nascente comunità energetica di Massa Marittima e sulla possibilità di aderire al progetto con il proprio impianto, partecipando alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune che scadrà il 30 giugno. "Snellire, facilitare la comunicazione tra amministrazione comunale e cittadino, programmare meglio gli interventi e rendere più veloce la risposta. Con questo obiettivo il Comune ha aperto le nuove mail per le segnalazioni. – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – Chiediamo alla popolazione di utilizzarle perché è fondamentale la collaborazione della comunità nella cura del territorio".