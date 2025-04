Atlante Grosseto: Ultima Sfida di Regular Season per i Playoff Promozione

CALCIO A 5Ultima partita della stagione regolare per l’Atlante Grosseto che oggi conclude la regular season lontano da casa. Si gioca infatti oggi la ventiduesima giornata del girone B di A2 di calcio a 5 con i grossetani che sanno già di essere qualificati ai playoff promozione, ma che dovranno vincere per non farsi superare dal Prato in classifica, così da avere un miglior posizionamento per gli spareggi. Prato che invece giocherà in casa contro la capolista Real Fabrica di Roma che ha già vinto il campionato e potrebbe far riposare qualche elemento che in questa stagione ha tirato troppo. Oggi trasferta lunga a Senigaglia per la formazione degli allenatori Torre e Olanda sul campo dell’Audax Senigaglia, penultima forza del torneo con 11 punti che lotta per non retrocedere visto come il fanalino di coda Futasal Pontedera ha 10 punti. Gli avversari dell’Atlante hanno due possibilità: o retrocedere direttamente in B o giocare i playout. Quindi giocheranno per vincere oggi. Stessa cosa che farà l’Atlante Grosseto. Appuntamento alle 18 al Palapanzini.all’andata a Grosseto vinsero i biancorossi 4-2, ma oggi la partita potrebbe essere di tutt’altro peso. Visto che la posta in palio per i padroni di casa è altissima. Servirà quindi la miglior formazione possibile e soprattutto il giusto atteggiamento per avere la meglio di una squadra che sa di dover provare a vincere per non rischiare la retrocessione diretta. Il programma della giornata: Grifoni-Kappabi Potenza Picena, Audax Senigallia-Atlante Grosseto-New Real Rieti-Futsal Pontedera, Buldog Lucrezia-Futsal Russi, Montebianco Prato C5-Real Fabrica di Roma. La classifica: Real Fabrica di Roma 53, Futsal Russi 39, Atlante Grosseto 35, Montebianco Prato 34, Buldog Lucrezia 29, Imolese 29, Grifoni 27, New Real Rieti 22, Kappabi Potenza Picena 18, Audax Senigallia 11, Futsal Pontedera 10.