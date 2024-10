Associazione Carnevale. Benini sarà il delegato

L’Associazione Carnevale Follonica ha rinnovato la struttura organizzativa rimodulando gli incarichi e individuando il nuovo delegato: sarà Andrea Benini.

L’incarico è svolto a titolo di volontariato e senza alcun compenso, con scadenza annuale e possibilità di rinnovo. È stato definito anche il resto dell’assetto da parte dell’Associazione, che vede come vice delegato Luciano La Ganga, come segretario Cristiano Battisti, come tesoriere Silvia Gani e come tesoriere secondario Genesio Sassara; infine gli incarichi di ufficio stampa e comunicazione sono affidati a Michele Nannini.

"Il primo pensiero va a Mario Buoncristiani che è stato per anni delegato dell’associazione – dice Benini – per tutto quello che ha dato al suo rione e a tutto il carnevale. Il nostro carnevale ha potenzialità di ulteriore crescita e io mi metto al servizio dell’associazione. Questa manifestazione rappresenta un’anima e parte dell’identità di questa città anche oltre allo stretto periodo carnevalesco. Metto volentieri le esperienze e le conoscenze maturate in questi anni al servizio del carnevale".

Il lavoro dell’Associazione Carnevale sta inoltre proseguendo verso il completamento dell’ingresso nel Terzo settore, mentre altre novità ancora in corso di valutazione sono previste per il concorso del Follostrello.

"Stiamo lavorando per allargare la manifestazione – continua Andrea Benini –, la volontà è quella di proporre eventi assieme a tutti i rioni coinvolgendo anche altre realtà cittadine, allargando la collaborazione all’associazionismo locale e ai soggetti privati. L’obiettivo è quello di aumentare l’attrattività del carnevale e di creare una serie di eventi durante il periodo delle sfilate senza dimenticare il resto dell’anno, sull’esempio di quanto già alcuni rioni stanno facendo in maniera autonoma".

Il sindaco Matteo Buoncristiani, ha rivolto il suo in bocca al lupo al nuovo presidente. "Faccio le congratulazioni al nuovo delegato e un grande augurio di buon lavoro – dice Buoncristiani –. Per me e la mia famiglia il Carnevale è molto di più di una manifestazione, è un legame difficile da descrivere a parole. Per i prossimi anni auspico massima sintonia e programmazione tra le iniziative del Carnevale e quelle del Comune, che farà la sua parte, così da rendere bella ancora di più la nostra città. Viva Follonica e viva il Carnevale. Giuro che sarò il ‘Sindaco di tutti i rioni". In bocca al lupo a tutti per l’edizione 2025".

Viola Bertaccini