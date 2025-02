Assemblea della Filctem: "Dall’azienda solo silenzi"

Assemblea dei lavoratori della Venator iscritti a Filctem Cgil, che hanno fatto il punto della situazione. "Prosegue lo stato di incertezza e frustrazione dei lavoratori della Venator. Dalla società multinazionale – dice la segreteria di Filctem Cgil - non sono ancora arrivate decisioni chiare sul destino dello stabilimento. La soluzione della crisi passa necessariamente dalle decisioni di Venator, attuale proprietaria dell’impianto che deve scoprire le carte e optare per un rilancio della fabbrica (poco realistico vista l’incapacità di fare investimenti), la dismissione e smantellamento (anche questa opzione molto costosa e apparentemente fuori portata) o la cessione ad altri imprenditori". L’iniziativa del Ministero delle imprese e made in Italy dovrà andare proprio in questa direzione, affiancandosi a quelle dei Comuni, di Provincia, Regione e parlamentari con le quali si chiede a gran voce che Venator decida del suo e del nostro futuro. "Intimando all’azienda – chiudono – di accelerare perché non può lasciar deperire lo stabilimento e l’occupazione".