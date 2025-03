Aspettando Pop Corn Festival. Torna la magia del ’corto’. Iscrizioni entro il due giugno

MONTE ARGENTARIOAl via il bando del Pop Corn Festival del Corto. Scadranno il 2 giugno le iscrizioni per partecipare all’ottava edizione della rassegna di cortometraggi, che si terrà in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano dal 25 al 27 luglio. Il Pop Corn Festival del Corto, diretto da Francesca Castriconi e organizzato dall’associazione Argentario Art Day Aps, è realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. Il bando prevede tre categorie: Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione. Ogni lavoro dovrà avere una durata non superiore ai 20 minuti, titoli di testa e coda inclusi. Tutti i cortometraggi dovranno attenersi al tema "Impronte, tracce di vita", proposto dal festival. Impronte indelebili a volte invisibili testimonianze di incontri: "Ogni passo che compiamo nel mondo lascia una traccia, una sorta di testimonianza che racconta chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando". Si accettano tutti i tipi di formato, con estensione mov, avi, mp4 e Blue-Ray, compresi i cortometraggi realizzati con cellulari, smartphone, gopro. Sono ammessi anche cortometraggi già vincitori o partecipanti ad altri festival. Ogni candidato potrà iscrivere una o più opere. L’iscrizione ha un costo di 10 euro e le opere selezionate che parteciperanno al Pop Corn Festival del Corto saranno sottoposte alla valutazione di una giuria artistica composta da professionisti del settore, la cui composizione sarà resa nota prossimamente.?Numerosi i premi del festival scelti dalla Giuria. Il Miglior corto nella categoria "Corti Italiani" riceverà un premio di 1.000 euro e il trofeo Pop Corn Festival. Anche al Miglior corto nella categoria "Corti Internazionali" andranno 1.000 euro e il trofeo, così come al Miglior corto nella categoria "Corti d’Animazione", cui andrà il premio di 1.000 euro e il trofeo . Al corto con l’idea più originale andrà il Premio Raffaella Carrà di 4.000 euro e sarà proiettato al Sudestival, il Festival del Cinema della città di Monopoli con il quale il Pop Corn Festival è gemellato. Quindi, il Premio Panalight, che consiste in buoni per il noleggio di attrezzatura cine-televisiva del valore di 8.000 euro.

