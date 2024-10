Aspettando la stagione invernale. Seggiovia, lavori di manutenzione

Al Prato delle Macinaie, dopo un’estate segnata da un’ottima affluenza di turisti che hanno apprezzato il bike park (sono stati sfiorati 40.000 passaggi sui tracciati) e altre attrazioni naturalistiche del territorio, sono ripresi i lavori di revisione generale della seggiovia Macinaie – Vetta Amiata per il mantenimento in esercizio dell’impianto. Come prima cosa sono state smontate dalla fune le 200 sedie e sono state posizionate sul tracciato della pista Direttissima per poter effettuare tutti i controlli in prossimità dell’officina.

"Le sedie le abbiamo tutte disassemblate – spiegano dalla Isa Impianti –. La sedia è composta da un morsetto, che la tiene agganciata alla fune, da un’asta di sospensione che collega il morsetto al terzo componente, che è il telaio della sedia. Tutte queste componenti in revisione generale devono essere controllate separatamente attraverso esami magnetoscopici che ne accertino l’integrità strutturale. Contemporaneamente abbiamo completato i lavori di revisione sugli ultimi 4 piloni che non avevamo fatto in tempo a controllare a maggio. Come fatto a primavera sono state smontate dalle traverse dei piloni tutte le rulliere, quindi le abbiamo portate in officina e disassemblate".

Tutti i componenti sono stati puliti, controllati e rimontati. Il prossimo passo che sarà effettuato nei prossimi giorni consiste nel controllo della stazione tenditrice di valle e nella preparazione del cantiere per la sostituzione della fune portante traente e della fune tenditrice. La sostituzione della fune portante-traente sarà l’operazione più complessa, è lunga oltre 3.300 metri e ha un peso di 130 quintali.

"Nell’attesa di avere tutto a disposizione abbiamo proceduto alla sostituzione di alcune componenti del quadro elettrico di impianto – dicono i tecnici della Isa – con altre più moderne ed efficienti".

Inoltre, in attesa di una stagione invernale che si possa definire tale la Isa Impianti ha iniziato la manutenzione dei tracciati partendo dalla sistemazione del fondo delle piste da sci con la sistemazione delle canaline di scolo per l’acqua piovana ed il livellamento terreno con la riparazione dei canali creati dal dilavamento superficiale.

"Abbiamo – concludono – anche proceduto al controllo di tutte le componenti dell’impianto di innevamento artificiale a partire dal Lago di Pratolungo". Sono state infine aggiunte webcam su diversi punti della stazione sciistica e la isa Impianti ha pubblicato le nuove tariffe.

Nicola Ciuffoletti