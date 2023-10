Asl sul Pnrr: l'unica modifica per i servizi sociali del Coeso riguarderà Follonica

Grosseto, 11 ottobre 2023 - La Società della salute è impegnata, insieme all’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est, nella gestione dei trasferimenti legati agli interventi connessi al Pnrr e legati alla sanità territoriale. “Nell’organizzazione di questi interventi – dichiara Tania Barbi, direttrice del Coeso SdS e della zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana – abbiamo messo al centro il cittadino, per cercare di arrecare alla popolazione il minor disagio possibile. Su Grosseto, Castel del Piano e Massa Marittima, i cambiamenti riguardano i servizi sanitari, come illustrato dall'Azienda sanitaria durante la conferenza stampa, mentre su Follonica lo spostamento interesserà anche il servizio sociale professionale, che attualmente si trova nella sede del distretto di viale Europa. Stiamo formalizzando un accordo con la Croce rossa di Follonica per poter trasferire i nostri dieci assistenti sociali nella loro sede in via della Pace, in modo da mantenere il servizio nella stessa area e facilitare così i cittadini che ne usufruiscono”.