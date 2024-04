Asili nido comunali. Iscrizioni aperte

Sono aperte fino al 17 maggio le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale di Porto Ercole e Porto Santo Stefano per l’anno scolastico 2024/2025. Le domande devono essere presentate dai genitori dei bambini residenti nel comune di Monte Argentario che abbiano compiuto 9 mesi di età per il nido di Porto Santo Stefano e 1 anno di età per il nido di Porto Ercole entro il 1° settembre 2024 o comunque entro il 31 dicembre 2024. Invariate le quote mensili stabilite in 180 euro per l’orario a tempo ridotto senza pranzo, 240 per l’orario a tempo ridotto con pranzo, 300 per l’orario a tempo pieno. A queste tariffe nell’anno 2024 sarà applicata una riduzione di 20 euro. La domanda di iscrizione è in distribuzione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o sul sito www.comune.monteargentario.gr.it. Dovrà essere presentata entro il 17 maggio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.