Asd Aequilibrium. Incetta di medaglie

Le allieve dell’Asd Aequilibrium si ripetono con nuove medaglie al Campionato nazionale Uisp a Zola Pedrosa, brillando nelle categorie Junior e Senior e confermando ancora una volta la loro eccellenza nella ginnastica. La due giorni di gare ha visto le gavorranesi distinguersi in diverse specialità. Gaia Criscuolo ha conquistato il titolo di campionessa tricolore nella specialità cerchio ed è vicecampionessa nella specialità a corpo libero, dimostrando una padronanza tecnica e un’eleganza che hanno impressionato la giuria. Nella specialità corpo libero è stata Laila Topi a salire sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di campionessa nazionale grazie a una performance impeccabile e coinvolgente. Stella Halimi ha portato a casa una medaglia di bronzo nella specialità palla, aggiungendo un altro prestigioso riconoscimento alla sua carriera. La stessa Halimi si è piazzata al quarto posto nel nastro, sfiorando il podio con una prova di qualità. La rappresentativa composta da Vannucci, Topi, Criscuolo e Halimi ha ottenuto il secondo posto nella competizione a squadre, diventando vice campionesse nazionali.

"Questa formazione – dicono i dirigenti – ha dimostrato una straordinaria coesione e un alto livello di preparazione, che le hanno permesso di emergere tra le numerose squadre partecipanti; le stesse ginnaste, esibendosi nella categoria di squadra corpo libero, sulle note della colonna sonora della serie ’Wednesday’, hanno conquistato il titolo di campionesse nazionali. Anche in questa occasione in quartetto formato da Vannucci, Topi, Criscuolo e Halimi ha messo in scena una performance emozionante e tecnicamente perfetta, che ha lasciato il pubblico senza fiato".

La società mineraria può dunque festeggiare una due giorni ricca di successi, che testimonia il talento e la dedizione delle sue giovani atlete, nonché l’efficacia del lavoro svolto dagli allenatori e dallo staff tecnico.