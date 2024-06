"ArteOlio" da Bibenda. Un passo molto Prezioso

Importante riconoscimento ad un’azienda azienda grossetana. Si tratta di ArteOlio che con il suo olio extravergine di oliva "Prezioso" è stata inserita nella prestigiosa guida Bibenda 2024, nella sezione dedicata alle migliori aziende italiane produttrici di olio extravergine di oliva di alta qualità, un patrimonio italiano unico al mondo.

Fra i migliori oli d’Italia provenienti dall’ultima campagna olearia, "Prezioso" ha ottenuto la valutazione di 4 gocce.

ArteOlio è inoltre stato premiato con l’oro (Gold) nella categoria Quality del Berlin Gooa Global Olive Oil Awards, competizione riservata agli oli di più alta qualità a livello mondiale, a cui quest’anno hanno partecipato più di 700 campioni di olio extravergine d’oliva provenienti da ventidue diversi Paesi. "ArteOlio – dicono l’Ad Ricacrdo Schiatti e il presidente Augusto Lippi – è un progetto agricolo innovativo, che nasce dall’idea di valorizzare in un modo nuovo un prodotto italiano molto tradizionale come l’olio extravergine di oliva. Con 700 ettari di terreni in provincia di Grosseto, un frantoio hi-tech di proprietà, una filiera interamente posseduta e autogestita e l’adozione di metodi di agricoltura moderni e sostenibili, ArteOlio produce un olio extravergine di oliva 100% italiano di altissima qualità".