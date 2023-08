Artemare e l’enigma Il veliero "Atlantis" a Porto Santo Stefano

La più che centenaria Atlantis torna a Porto Santo Stefano . Racconta il comandante Daniele Busetto che è stata costruita nel 1905 ad Amburgo come nave faro galleggiante per l’estuario dell’Elba, dopo 70 anni è stata convertita come nave a vela grazie ad accurato restauro. Dal 1985 è un Passenger Cruise Ship, con 18 comode cabine per 2 persone con bagno e doccia e aria condizionata. Artemare Club espone nella sede di Porto Santo Stefano la mappa dell’ipotetica posizione delle colonie atlantidee inabissate (0565.1937299-3396930708).