Arriva ’Menu chiaro’. Si prenota sul web

"Con ’Menù chiaro’ per le famiglie è possibile visionare in tempo reale il menù del giorno servito a scuola ed il link è stato aggiunto anche sulla pagina web istituzionale del Comune", a dirlo Chiara Piccini, la vice sindaco di Orbetello con delega alla scuola, che illustra il nuovo servizio attivato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Cir Food. "In questi giorni, scrive la Piccini, sul sito istituzionale del Comune di Orbetello è stato inserito il link per visionare in tempo reale il menù del giorno che sarà servito agli alunni delle scuole di competenza dell’Ente. Cliccando sull’apposito link, inserito nella pagina del sito dedicata alla refezione scolastica, si aprirà "Menù chiaro", una pagina web dedicata al menù del giorno". Il servizio è diviso tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, sulla pagina web è possibile visionare gli ingredienti dei piatti e si trovano informazioni di educazione alimentare.