Arriva "Kids & Us" a Grosseto: l'inglese per i bambini non ha più segreti

Viale della Pace si arricchisce di una nuova e coloratissima attività: si tratta della scuola "Kids&Us", che ha aperto a Grosseto la sua prima sede della provincia, in via Sardegna 1, angolo viale della Pace. A dare il benvenuto è il direttore di Confcommercio Gabriella Orlando.

"Il nostro bellissimo quartiere Pace, pieno di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e tante altre imprese – dice Orlando –, vanta da oggi di un altro importante servizio che si occupa di formazione dei più piccoli, e ne siamo molto felici. La scuola si trova praticamente sotto alla nostra sede, auguriamo alle ragazze buon lavoro". Nata venti anni fa in Spagna, "Kids&Us" oggi conta sedi in tutto il mondo e ben 170mila studenti.

"Insegniamo inglese ai bimbi a partire da un anno – spiega Giorgia Fini, direttrice della scuola di Grosseto – Il nostro è un metodo comprovato, in grado di sviluppare la capacità dei bambini di apprendere la lingua straniera in modo naturale e spontaneo, sotto forma di gioco. Offriamo corsi extrascolastici e le classi sono a numero chiuso, organizzate in piccoli gruppi a seconda dell’anno di nascita. In classe ricreiamo un contesto di immersione linguistica che permette ai bambini di comprendere le strutture grammaticali ed espressioni che sono alla base della programmazione didattica. La metodologia di Kids&Us va a sfruttare le capacità cognitive dei bambini, e anno dopo anno cresce insieme a loro, stimolandoli e proponendo un’esperienza linguistica che li renderà sempre più consapevoli durante il proprio percorso didattico… che inizia a un anno". "Le attività di vicinato devono essere riconosciute come presidi di socialità e di sicurezza, e dunque come un patrimonio da preservare – dice Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto –. E soprattutto i negozi ed i servizi sono l’anima dei quartieri e concorrono in maniera determinante alla qualità della vita nelle città".