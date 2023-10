Arriva Battista: "Ai miei tempi non era così"

"Ai miei tempi non era così". E’ il titolo dello spettacolo del comico Maurizio Battista in programma stasera alle 21 al teatro Moderno a Grosseto. Lo spettacolo è stato scritto da Maurizio Battista, Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli e Gianni Quinto. "Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l’idea di “vecchio” e il presente con l’idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo? – dice Battista –. E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com’era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”?". Tra queste e altre domande, dunque, si muoverà il comico Maurizio Battista, in un precisissimo "slalom", per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, coadiuvato dalla musica dei "Los Logos"”, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale "Daniele Si Nasce" e dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità. A tale proposito la sala del teatro riprodurrà una sala cinematografica di tanti anni fa, nella quale, attraverso la proiezione di vecchi film, capiremo come di questa presunta modernità ci siamo fatti appunto un "film", che non corrisponde ai nostri bisogni reali e che ci fa dire spesso "Ai miei tempi non era così".

Battista è un comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Molto spesso la sua comicità prende di mira i comportamenti delle persone negli aspetti della quotidianità, portandoli all’eccesso. In molti suoi sketch ironizza su bizzarri articoli di giornale o annunci, tutti realmente pubblicati. E’ nato a Roma nel quartiere di San Giovanni, dove tuttora abita e dove, da ragazzo, ha lavorato nel bar della sua famiglia. Ha iniziato a fare teatro nel 1978 e ha esordito in televisione nel 1989 partecipando come comico alla decima edizione di Fantastico affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. Ha partecipato e partecipa a molti programmi televisivi.