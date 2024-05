Arredi e tettoia. Nuovo look per l’asilo nido Inaugurato il nuovo giardino dell’asilo nido Hippy hippy hurrà a Capalbio Scalo, grazie alla riqualificazione finanziata dalla Fondazione Oliver Twist. Spazi sicuri e stimolanti per i bambini, con arredi e verde curati per favorire la crescita e il gioco.