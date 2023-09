Argentario in lutto piange Marta Fanciulli

La comunità di Porto Santo Stefano in lutto per la scomparsa di una giovane mamma. Se n’è andata domenica sera, nella propria abitazione a causa di un male incurabile, la 44enne santostefanese Marta Fanciulli. Marta lascia il marito e due figli, oltre ai parenti e ai tanti amici che le volevano bene. Era un bellissimo sorriso quello di Marta, che tutti ricordano come una ragazza solare e sempre gentile. In molti la conoscevano anche per il suo lavoro come impiegata in un supermercato del paese. Non sono mancati i messaggi di cordoglio degli amici sui social, per un’altra giovane vita spezzata dalla malattia solo dieci giorni dopo quella del 42enne Francesco Sordini.

Il rito funebre di Marta Fanciulli verrà celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa dell’Immacolata al Valle a Porto Santo Stefano, mentre la salma sarà poi trasportata al crematorio di Grosseto.