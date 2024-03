Area camper Monacelle. Prenotazioni on line

Attivo il sistema di prenotazione on line degli stalli nella nuova area camper realizzata dal Comune in piazzale Monacelle. Per accedere al servizio, i camperisti dovranno utilizzare l’App InArea, ampiamente diffusa nella community di questa tipologia di turismo, versare un piccolo acconto (5 euro) e scegliere la durata della sosta, che non potrà superare le 36 ore consecutive, come stabilito dal regolamento comunale. "In linea con quanto previsto in altre aree camper urbane, Massa Marittima ha stabilito un limite temporale alla sosta – ha detto Renato Vanni, presidente della Massa Marittima Multiservizi – prevedendo di non superare i tre giorni consecutivi che consideriamo il tempo utile per visitare la città. A pochi passi dal centro storico, i camperisti possono usufruire di un’area ampia, protetta da recinzione e videosorvegliata, attrezzata di tutto l’occorrente per la sosta". In tutto sono nove le piazzole realizzate. La zona di accesso è dotata di automatismi per l’ingresso dei camper.