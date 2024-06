Arcobaleno d’Estate: "Progetto perfetto. Area incontaminata e prodotti di eccellenza"

Mettere "a tavola" più soggetti nel vero senso della parola, valorizzando e promuovendo il territorio maremmano. Questo il concetto estrapolato dal presidente del Parco della Maremma Simone Rusci in occasione delle ultime iniziative che vedranno accendere i riflettori nel parco delle meraviglie dove martedì arriverà "Arcobaleno d’Estate" promosso da "La Nazione" in collaborazione con la Regione Toscana. I partecipanti (l’evento è gratuito, ma occorre prenotarsi telefonando allo 0564 - 393238) potranno godere di un’escursione insieme alle guide del Parco su uno degli itinerari più suggestivi dell’area protetta e poi la degustazione di prodotti tipici locali all’interno dell’antico Frantoio, offerta da Confagricoltura.

"Il fatto che La Nazione abbia scelto il nostro parco – dice Rusci – ci rende orgogliosi e ne fa capire l’importanza. L’Ente Parco è onorato di ospitare l’iniziativa e sarà un’opportunità per attirare un grande pubblico, attraverso uno strumento efficace che mette insieme più ambiti, come la visita di un’area incontaminata e l’assaporare prodotti tipici locali".

In programma, anche il calendario della stagione "Parco Aperto Plus". "Quest’anno – prosegue il presidente – l’iniziativa nostra si dividerà in due. Il solito calendario di eventi estivi e un incremento con eventi scelti e soprattutto con artisti di grande calibro anche a livello internazionale che diventeranno la magica parte finale del percorso itinerario che vedrà un’escursione prima dello spettacolo. Un’esperienza nell’esperienza. È una stagione certificata con eventi ecologici, che rispettano l’ambiente, senza impatto, infatti è stata eseguita una Valutazione impatto ambientale per gli eventi compatibili con la mission del Parco. Si tratta di una forma di consapevolezza profonda, la scelta di un calendario con un’offerta di qualità e non di superficiale intrattenimento. Sono artisti scelti con cura e che rispecchiano, con ciò che porteranno sul palco naturale a loro disposizione, la vera caratteristica del parco: la sua incolumità". Avrà inizio sabato 29 giugno, sul sentiero faunistico A6 alle 19, con Laura Morante, lo stesso che sabato 6 luglio, sempre alle 19 con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. Poi Zaches Teatro, domenica 21 luglio, alle 18.30, con "Cappuccetto Rosso", e martedì 30 luglio Simone Cristicchi e Amara. Il secolare Oliveto di Collelungo ospiterà sabato 3 agosto, alle 19, l’Orchestra Città di Grosseto, martedì 13 agosto, alle 18.30 Dardust. Sabato 24 agosto, alle 18.30, l’Orchestra Città di Grosseto. Giovedì 29 agosto, alle 18.30, Tosca a Marina di Alberese. Domenica 16 giugno alle 17.30 sull’itinerario faunistico, "Mythos: Animali fantastici e reali nei miti antichi", venerdì 12 luglio,"Quando il tango incontra il jazz", al centro visite di Alberese, sabato 13 luglio "In bici sotto le stelle" con ritrovo alle 17 all’Aurelia Antica, lunedì 15 luglio "Serate di Nomadelfia a cura della Proloco Alborensis alle 21 alla piazzetta di Alberese, giovedì 18 luglio "ConfineZero in Nuvole" ritrovo alle 17.30 al centro visite Alberese, venerdì 2 agosto "Serata stellare a Punta del Corvo" ritrovo alle Ciaterne Romane di Talamone alle 19, martedì 6 agosto "Storia e leggende al faunistico: Fiabe italiane a cura di AnimaScenica Teatro ritrovo al centro visite alberese alle 17.30, mercoledì 7 agosto "Mefits Quartet. Salotto storico partenopeo a cura della proloco alborensis" alle 21 al centro visite e martedì 27 agosto "Tratro studio in Oroheus alle 17.30.

Maria Vittoria Gaviano