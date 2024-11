Apre la mostra fotografica di Giacomo De Carolis

Il Polo Le Clarisse ospita la mostra dedicata alle opere fotografiche di Giacomo De Carolis. Oggi alle 17,30 è prevista l’inaugurazione dell’esposizione in via Vinzaglio 27. Per l’occasione l’ingresso è gratuito, mentre il costo del biglietto per visitare la mostra, che rimarrà a Polo Le Clarisse fino al 5 gennaio 2025, è di 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per informazioni e prenotazioni 0564 488066 o scrivere a [email protected].

La mostra "Sedimenti" si compone di foto rigorosamente in bianco e nero del fotografo De Carolis, classe ‘73 di origine senese che, grazie ai suoi viaggi, ha racchiuso in un immobile istante non solo immagini, ma esperienze tattili e olfattive negli scatti a macchina analogica, che trovano compimento nella camera oscura, prive di infrastrutture e cariche di esperienza. "Nel mare pervasivo delle immagini artificiali – dichiara il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa – le fotografie di Giacomo De Carolis sono frammenti di vita lasciati alla deriva, in sospensione".