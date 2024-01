Apre il negozio "D Fiore in Fiore". Così rinasce un fondo sfitto a Grosseto

"D Fiore in Fiore": così rinasce un fondo sfitto in via Oberdan. A Grosseto sta per "sbocciare" una nuova attività e avrà sede in un fondo al civico 47a/49. Dietro l’insegna "D Fiore in Fiore" si svelerà un negozio unico, una novità per Grosseto. Sarà infatti un grande negozio di piante e fiori con angolo bar, dove si potrà acquistare un profumato bouquet di rose così come bersi un buon aperitivo, oppure fare entrambe le cose. In più, vi si potrà trovare un servizio di wedding ed event planner e una galleria d’arte. "Sembrerà un negozio di fiori, ma sarà davvero molto di più – anticipano da Confcommercio Grosseto, l’associazione che sta seguendo la start up – perché la titolare, Daniela Samperi, una cantante-pittrice di origine siciliana ma grossetana di adozione, è un’artista a tutto tondo e in questo progetto ci sta mettendo l’anima. Bravissima e già molto conosciuta, sta allestendo un luogo speciale, dove potrà esercitare la sua poliedrica professionalità acquisita con molti anni di studio e di lavoro in settori specifici".

Nel suo negozio Samperi offrirà allestimenti floreali e musicali per i matrimoni e per tutti i tipi di eventi e si potranno ammirare i suoi dipinti. A pochi giorni dalla festa di inaugurazione del suo negozio, fissata per domenica 11 febbraio alle 16, le si legge negli occhi di Daniela Samperi l’entusiasmo di chi sta per realizzare un sogno. "Raggiunti i 40 anni e dopo tanta esperienza maturata, mi sento pronta per aprire la mia impresa – dice raggiante – ancor più dopo che ho trovato il fondo perfetto in via Oberdan. Ho pensato a "D Fiore in Fiore" come ad un luogo dove la gente non entra e va via, ma dove si sofferma. Sarà come una ‘coccola’ per i clienti".