Apre domani la personale di Luca Nossan C’è anche il trittico dedicato a Italo Calvino

La seconda edizione di "Musica di Mare", il salotto musicale organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia in piazza Solti ha avuto come cornice dell’evento, l’esposizione del trittico realizzato da Luca Nossan dedicato a Italo Calvino. La sua capacità di trasportare i lettori in mondi fantastici e surreali, attraverso la narrazione incantevole e l’abilità nel mescolare realtà e immaginazione, viene reinterpretata con abilità pittorica da Nossan, offrendo una prospettiva visiva unica e coinvolgente. Dopo questo successo castiglionese l’artista ha deciso di tornare nuovamente nella cittadina costiera, precisamente all’interno della sala mostre di via Veneto dove sarà ospitata una sua "personale" che prenderà il via domani e terminerà domenica 16. Oltre al trittico su Calvino, gli amanti dell’arte avranno l’opportunità di immergersi nell’universo artistico di Luca Nossan attraverso una collezione di opere astratte. Queste opere esplorano le tematiche della luce e della natura, offrendo uno sguardo affascinante e innovativo sulla bellezza che ci circonda. I dipinti astratti di Nossan invitano lo spettatore a guardare oltre le apparenze e ad esplorare la profondità dell’anima umana e del mondo naturale. Attraverso colori vibranti e forme suggestive, l’artista trasmette emozioni ed esperienze che vanno al di là delle parole, invitando ognuno a una riflessione personale. "Sarà un grande piacere – dice soddisfatta la sindaca di Elena Nappi – essere qui. Questo artista mi ha presentato una trilogia che prende spunto dagli "Antenati", che ho deciso di far esporre negli eventi calviniani di maggiore rilievo per far conoscere l’arte e dare risalto al nostro centenario dedicato a Italo Calvino".