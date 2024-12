Appuntamento con la tradizione amiatina. Torna la Fiaccolata nel centro storico

Torna a Santa Fiora l’atteso appuntamento con la tradizionale Fiaccolata, la festa che si svolge nel borgo amiatino domani a partire dalle 18 fino a tarda notte. Il fuoco sarà il grande protagonista di questa magica serata che anticipa i festeggiamenti del Capodanno. A portare luce e calore ai presenti sarà l’accensione delle carboniere a partire dal calar del sole, si tratta di giganti cataste di legna posizionate sin dai giorni precedenti nella piazza principale e nelle altre piazzette del centro storico.

La catasta di fronte al Municipio verrà accesa con le lampade ad acetilene dei minatori. Dalle fiamme di quella carboniera si accenderanno poi le torce che verranno portate in processione per accendere le altre carboniere. Il paese si animerà con la musica dal vivo in ogni piazzetta e con l’apertura delle frasche, ovvero i punti ristoro gestiti dalle associazioni locali, in cui assaggiare varie specialità tipiche.

"Festa del fuoco, simbolo del sole, della fertilità e della purificazione, la Fiaccolata affonda le sue radici nel Medioevo, – spiega Serena Balducci, assessore comunale alla Cultura e al Turismo – è una festa che si tramanda nei secoli: è stata celebrata senza interruzione fino alla fine degli anni Cinquanta, quando si svolgeva la sera della vigilia di Natale, poi, dopo un’interruzione di più di un ventennio, la tradizione è stata recuperata a partire dal 1977 spostando la festa al 30 dicembre. Un’intuizione felice, che la rende oggi la principale festa di fine anno dell’Amiata che richiama numerosi visitatori".