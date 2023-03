Appuntamento con i "Dinosauri" di Italo Calvino

Proseguono gli appuntamenti dedicati a Italo Calvino e promossi dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma, per tributare un doveroso omaggio allo scrittore a 100 anni dalla sua nascita. Oggi alle 11.15, nella biblioteca comunale, il Teatro Studio porterà in scena "Dinosauri": una lettura, con musiche dal vivo, tratta da "Le Cosmicomiche". Giovedì alle 14.15, sempre il Teatro Studio presenta il "Visconte dimezzato" alle scuole medie di Magliano in Toscana, mentre venerdì alle 17, alla biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione la compagnia AnimaScenica presenterà, per un pubblico di ragazzi e adulti, "Fiabe italiane". Lo spettacolo di oggi racconta, tra musica e parole, l’avvincente storia di un dinosauro, sopravvissuto all’estinzione, che si troverà a vivere nel villaggio dei "Nuovi", la giovane specie che abita la terra. I "Nuovi" e il dinosauro impareranno a convivere e le migliori qualità di ognuno emergeranno mescolate e rinnovate nelle generazioni successive. A portare in scena "Dinosauri", (regia di Mario Fraschetti), saranno per il Teatro Studio Mirio Tozzini, Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi e Paolo Mari alla chitarra.