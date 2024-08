Appuntamento con ‘GRande estate al mare’. Sul palco la comicità di Paolo Hendel

L’ironia di Paolo Hendel per leggere e interpretare i nostri "Tempi moderni". Questa sera alle 21,30 il comico toscano sale sul palco del forte San Rocco di Marina di Grosseto per la "GRande estate al mare", la rassegna promossa dal Comune di Grosseto e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, organizzata da Ad Arte Spettacoli, a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. "Tempi moderni", scritto da Hendel e Marco Vicari, offre uno sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà, prendendo in esame tanti aspetti sociali della sfera privata dell’uomo contemporaneo, soffermandosi sulle sue contraddizioni, debolezze e paure. Tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, pessimisti, drammi veri e "bufale", l’uomo moderno rischia di sentirsi come un novello Charlot incastrato negli ingranaggi della catena di montaggio. Non resta, quindi, che lasciarsi guidare da Paolo Hendel, per tentare di districarsi tra i totem e i tabù di questi complicati "tempi moderni", avvalendosi dell’ironia per esorcizzare i demoni della nostra epoca con una sana risata. Perché, come sostiene il comico toscano, "le cose magari restano brutte, ma almeno la notte si dorme più leggeri".

Ad accompagnare Hendel con la loro musica saranno Michele Staino e Renato Cantini. Il cartellone di eventi prosegue lunedì 26 con lo spettacolo "Hercules" della compagnia grossetana Tuttiateatro onlus, mercoledì 28 con il concerto di Ginevra Di Marco e domenica primo settembre con lo spettacolo di Sergio Sgrilli.