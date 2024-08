1Nuovo appuntamento con il Grey Cat che oggi alle 21.30 approda a Castiglione della Pescaia, in piazza Solti. Due musiciste eccezionali del jazz internazionale si incontrano e danno vita ad un duo esplosivo: Eleonora Strino e Francesca Tandoi (nella foto). Eleonora Strino inizia la sua carriera professionale come prima chitarra dell’orchestra del compositore italiano Roberto De Simone: successivamente, inizia una solida carriera anche compositrice e arrangiatrice. Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale.