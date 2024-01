"Appello" di classe. Ma per andare a cena

A distanza di 26 anni dall’esame di maturità, quindi oltre trenta dal loro ingresso nelle scuole superiori, ex insegnanti ed ex studenti del Liceo Sociopsicopedagogico di Arcidosso (frequentato negli anni 1993-1998) si sono incontrati a Castiglioncello.

A ripercorrere quegli anni sono stati i professori Daniela Tramontani, Giombattista Corallo, Patrizia Giacalone, Simona Galletti, Sandro Guarguaglini e gli (ex) studenti Lucia Luzzi, Riccardo Bindi, Ilaria Bigliazzi, Claudio Bellumori, Alessia Lorenzini, Eleonora Crescenzi, Barbara Morganti, Francesca Santella, Lorenza Coppi, Giulia Bellettini, Barbara Farmeschi.

"L’incontro – dicono – è stato un momento di grande emozione voluto per festeggiare questo importante anniversario; un piacevole susseguirsi di aneddoti e ricordi, al termine del quale la classe ha ricordato con riconoscenza e affetto i loro ex insegnanti, ringraziandoli per aver trasmesso il loro sapere e per averli aiutati ad affermarsi nella vita, promettendo di rivedersi presto per un’altra analoga occasione".