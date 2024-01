Apertura delle piste da sci. Si inizia col campo scuola

Dopo un fine settimana di duro lavoro, gli operatori della Isa (società che gestisce gli impianti dell’Amiata grossetana) annunciano l’apertura del campo scuola Le Macinaie, ma non prima del weekend. Le condizioni meteorologiche degli ultimi tre giorni hanno consentito di produrre una buona quantità di neve, i generatori di neve artificiale hanno pompato dai 70 ai 140 metri cubi d’acqua all’ora. Acqua pescata dall’invaso di Pratolungo. Adesso che le temperature sono tornate a salire è corsa contro il tempo per stendere in maniera omogenea la neve artificiale sui tracciati.

"Con i battipista stiamo stendendo i mucchi di neve nel tracciato Jolly – spiegano dalla Isa Impianti – . Sicuramente, salvo una nuova perturbazione di pioggia e temperature alte, saremo in grado di aprire il tracciato del Jolly per il prossimo fine settimana ma, purtroppo, l’apertura dell’Asso di Fiori non sarà possibile. Ci abbiamo provato fin dall’inizio ma essendo giraffe alte non si potevano abbassare per diminuire l’esposizione alle raffiche di vento e la neve che veniva prodotta, invece di andare sul tracciato, veniva spostata nel bosco. Nella notte tra domenica e lunedì – proseguono – le condizioni del vento sarebbero state ottimali ma abbiamo poca acqua e abbiamo deciso di concentrare tutte le risorse sul Jolly e sul nuovo parco ludico. Purtroppo, non potendo utilizzare l’acqua del Lago Verde non abbiamo più cartucce da sparare. Per il Parco ludico invernale siamo fiduciosi, abbiamo sparato diversa neve e confidiamo di sistemare il tracciato, le reti di protezioni e quanto necessario per poterlo aprire nel weekend". L’impianto di innevamento è stato spento ieri mattina alle 6. "Ci sono rimaste poche centinaia di metri cubi d’acqua – proseguono dalla Isa spiegando le condizioni dell’invaso Pratolungo - che, dato la presenza di foglie e fango sul fondo, abbiamo preferito che depositasse per poterla usare in caso di necessità. Comunque sarà insufficiente per poter pensare di aprire anche il tracciato dell’Asso di Fiori. "La Isa ringrazia Umberto Papi e Roberto Fabiani per il grande lavoro di questi giorni. "Ringraziamo – concludono dalla società – anche sindaco Michele Bartalini che, ha condiviso con noi questo intervento". Nei prossimi giorni tutte le comunicazione e aggiornamenti saranno date su Amiataisa.it in tempo reale.

Nicola Ciuffoletti