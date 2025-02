Aperitivo in inglese con Laura Mowforth. Lo "Spirito libero"

Oggi alle 18 nel locale "Perlage", in via Paglialunga, Laura Mowforth sarà la protagonista della rassegna "L’aperitivo parla inglese".

Laura è nata in un ospedale militare britannico in Germania e ha studiato in un liceo privato di un convento, dove dipingeva e componeva musica, ma ora non ricorda molto della sua prima infanzia, trascorsa viaggiando con la famiglia. Laura ha sempre scritto e ha sviluppato una sua tecnica creativa chiamata "Spirito Libero". Le idee per le storie le nascono nella mente, ma prima di trasformarle in parole deve dipingerle. Racconterà come il suo metodo possa permettere a chiunque di esprimersi e possa essere utilizzato come una forma di terapia.

Grazie all’influenza di suo padre, parla sei lingue perché non sta mai zitta. Ora è madre di tre fantastici ragazzi e vive in Toscana dal 1997, dove si dedica alla traduzione, all’insegnamento, alla pittura, alla scrittura e al canto ... ma non alla cucina. Essendo mancina, da bambina veniva forzata a scrivere con la destra nelle scuole inglesi, ma oggi si esprime liberamente con entrambe le mani.