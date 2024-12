Anziana truffata con falso incidente

Una donna di Orbetello di 85 anni è stata truffata con il trucco del falso incidente. "Suo figlio ha avuto un incidente, sta bene, ma la persona con cui si è scontrato è ferita in modo grave e per evitare problemi deve pagare una cifra al legale della famiglia". L’anziana è stata manipolata e quando sono arrivati i truffatori a casa ha consegnato tutti i suoi risparmi, 12mila euro e anche dei gioielli che avevano un grande valore affettivo. Quando il figlio della donna ha scoperto il raggiro, insieme all’anziana madre ha denunciato tutto ai Carabinieri di Orbetello. E’ bene ricordare che queste truffe sono purtroppo comuni e non bisogna mai fidarsi di chi chiede soldi al telefono.

In caso di telefonate o richieste sospette è meglio interrompere la conversazione e segnalare tutto al 112.