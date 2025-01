Anpi Costa d’Argento, oggi la sottoscrizione delle tessere

Oggi nella sede della neo nata sezione Anpi "Costa d’Argento", a Orbetello, in via Trasvolatori Atlantici (dalle 16 alle 18), inizierà il tesseramento per l’anno 2025.

"Un messaggio chiaro e deciso – fanno sapere dalla sezione Anpi – che sottolinea la volontà e l’impegno, in questo periodo che vede sempre più il diffondersi di una deriva liberticida e populista, di portare avanti e di difendere i valori della nostra Costituzione, quelli di democrazia, antifascismo e di pace, eredità imprescindibili per le generazioni a venire. Sarà un momento d’incontro, di condivisione e partecipazione con i vecchi iscritti, i simpatizzanti e con quei cittadini che vogliono avvicinarsi alle iniziative Anpi". "Il tesseramento – si dice ancora – non è solo un atto simbolico, ma un passo concreto per rafforzare la presenza antifascista nel nostro territorio e supportare battaglie e proposte contro le attuali tendenze fasciste che attaccano le istituzioni e la nostra società".