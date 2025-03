Anniversario del Pasfa. Banda e Fanfare sul palco

In occasione del 110° anniversario della costituzione dell’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate (Pasfa), la sezione di Grosseto ha organizzato un concerto al Teatro degli Industri. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 19.

Protagonista della serata sarà la banda della brigata paracadutisti "Folgore", che si esibirà in collaborazione con la Fanfara della brigata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli" e la Fanfara del 11° Reggimento Bersaglieri. La direzione musicale sarà affidata al maestro Francesco Tarantino e al maestro Cosimo Taurisano. La presentazione dell’evento sarà curata dal maestro Gloria Mazzi. Ad arricchire l’evento anche l’esibizione di Gabriele Milani, giovane trombettista del liceo musicale Bianciardi, che si esibirà insieme agli altri musicisti e di Liana Panarella, soprano associata al Pasfa di Grosseto.

"Siamo entusiasti di ospitare un concerto di così alto livello al Teatro degli Industri – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, un’occasione unica che celebra la sinergia tra la città e le Forze armate".

"Questo concerto rappresenta un momento di grande valore per la nostra città – dice Simona Mazzocchi, presidente Pasfa Grosseto –, poiché vedrà esibirsi le bande di tre realtà musicali militari di prestigio. È anche un modo per ringraziare Grosseto per il sostegno che da anni ci offre". "Il Pasfa ha un valore storico e sempre attuale – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia –. Nel tempo l’associazione ha saputo adattarsi ai cambiamenti della società con l’obiettivo di continuare a svolgere la sua mission, che è quella di fornire sostegno morale e spirituale ai militari e alle loro famiglie".

"Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa, collaborando per favorire la partecipazione di tutti, inclusi i cittadini più fragili – dice la presidente della Consulta comunale per la disabilità Valentina Corsetti –. Metteremo a disposizione file riservate per garantire l’accesso all’evento alle persone con disabilità".

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 347-7860165. Non è previsto il posto assegnato.