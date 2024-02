"Anima vera" cerca animatori

È appena iniziato il recruiting di talenti per "Anima Vera", l’azienda che si occupa di animazione da più di 30 anni e che ha sede a Castiglione della Pescaia, perla del Mediterraneo, in provincia di Grosseto. Il recruiting è uno dei momenti più importanti per Anima Vera perché permette di entrare in contatto con centinaia di ragazze e ragazzi che vogliono mettersi in gioco per la stagione estiva e fare un’esperienza professionale unica! Gli aspiranti animatori vengono selezionati, dopo l’invio del curriculum, in una serie di appuntamenti sia online, i "Fun Days", sia dal vivo, in "Anima Vera On The Road". Il recruiting di Anima Vera, come detto, si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. Il prossimi appuntamenti sono martedì 27, il 12, 19, 26 marzo e ancora il 2, 9, 16 aprile per finire a maggio il 7, 14 e 21. Come si svolge il Fun Day? Un collegamento virtuale tra la squadra di Anima Vera e gli aspiranti animatori consente gli interventi di Maurizio Zamboni, Antonio Alfieri, Linda Salvador, Selene Ingrosso, Erika Stefanizzi, Morgana Milanesi, Giancarlo Migliorini, Marco Basile. A loro spetta il compito di spiegare il mondo Anima Vera e durante l’incontro si respira la passione, l’entusiasmo, la professionalità di un grande gruppo di lavoro che si dedica all’animazione da trent’anni. I giovani animatori andranno a lavorare questa estate in importanti strutture turistiche della Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.