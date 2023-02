"Anima Vera" a caccia di talento e passione

Per chi ancora non lo sapesse, a Castiglione della Pescaia c’è la sede di una delle aziende più conosciute in Italia nell’animazione e nell’intrattenimento: si chiama Anima Vera e a dirigerla ci sono due nomi che rappresentano la storia del settore, Antonio Alfieri e Maurizio Zamboni. Ogni anno Anima Vera dà lavoro a centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da varie regioni, selezionati attraverso attività di recruiting denominati "Fun days" di cui è responsabile Cesario Cosi, ballerino professionista per vari programmi televisivi e teatro e direttore dell’Academy per la formazione degli aspiranti animatori. "Gli animatori Anima Vera che andranno a lavorare nella stagione primavera estate 2023 nei più prestigiosi villaggi italiani- dice l’amministratore delegato Antonio Alfieri - sono i professionisti del divertimento. Formiamo personalmente tutti gli animatori e i responsabili dell’animazione. Per questo la nostra Fun Crew, unita al book di artisti famosi a livello nazionale, porta nelle strutture turistiche un mood unico e originale." I Fun days si svolgeranno sulla piattaforma Zoom alla quale i ragazzi potranno accedere dopo aver inviato il curriculum. Il primo passo è infatti inviare la propria candidatura. Anima Vera cerca animatori, coreografi, ballerini, cantanti, dj e tsl, responsabili e animatori baby, mini e junior club, istruttori fitness, tiro con l’arco, tennis e calcio, torneisti. Il recruiting di Anima Vera, come detto, si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. I prossimi appuntamenti saranno il 14, il 21 e 28 febbraio, poi il 14, 21, 28 marzo. Come si svolge il Fun Day? Un collegamento virtuale tra la squadra di Anima Vera e gli aspiranti animatori consente gli interventi dei responsabili. A loro spetta il compito di spiegare il mondo Anima Vera e durante l’incontro si respira la passione, l’entusiasmo, la professionalità di un grande gruppo di lavoro che si dedica all’animazione da trent’anni. Quest’anno tornano anche gli incontri On the road che inizieranno il 6 marzo a Udine per poi proseguire il 7 marzo a Milano, l’8 marzo a Torino, il 9 marzo a Asti e il 10 marzo a Genova: in queste occasioni si potrà conoscere direttamente il talent scout e magari mettersi alla prova.