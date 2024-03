Andrea Paco Mariani presenta il suo film: "Kissing Gorbaciov"

Di scena oggi alle 21,30, al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica, una serata evento che vedrà protagonista e ospite speciale il regista Andrea Paco Mariani. Sarà in programma la proiezione del suo ultimo film "Kissing Gorbaciov", candidato ai Nastri d’Argento 2024, un instant cult che sta riscuotendo grandissimo successo in tutta Italia. Il film è distribuito da OpenDdb (Distribuzioni dal Basso), mentre sono aperte le prenotazioni al numero 339 3880312. I protagonisti assoluti di "Kissing Gorbaciov" sono i Cccp-Fedeli alla Linea, Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella, Fatur, Sergio Blasi, Antonio Princigalli, Gino Castaldo, Alba Solaro, Francesco Costantini, Artemij Troickij, Rats, Mista & Missis. Kissing Gorbaciov è molto più di un documentario su un concerto punk di fine anni ’80, pensato per accendere la sindrome dei bei tempi passati a ex-giovani con il chiodo in cantina e il Barbour appeso all’ingresso. Un racconto sincero di che cosa sia l’arte e di quale sia la sua funzione e quella degli artisti.