Andrea Arrighi morto a Firenze per un malore

Ancora un lutt per il piccolo borgo di Campagnatico. E’ stato trovato infatti morto a Firenze Andrea Arrighi, 56 anni, antiquario, probabilmente ucciso da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Aveva lasciato Campagnatico oltre 20 anni fa e aveva aperto a Firenze un negozio di antiquariato in via Maggio. Ma a Campagnatico vive sempre la sua famiglia e lui era molto conosciuto. La salma di Arrighi è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Careggi a disposizione della Procura dove verrà eseguita l’autopsia. Gli inquirenti devono fugare ogni dubbio sulle cause della morte che è stata inaspettata. La famiglia Arrighi a Campagnatico è davvero molto conosciuta: abitano accanto alla Torre e sono proprietari terrieri. La comunità, già sconvolta dalla tragedia di mercoledì quando è morta Patrizia Mariottini in un incidente stradale, sta aspettando che la salma arrivi in paese dove molto probabilmente si svolgeranno nei prossimi giorni i funerali.