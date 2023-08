Ancoraggio "selvaggio" a Giannutri, multe a barche a vela e motore

Grosseto, 17 agosto 2023 – Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine anche in mare. Nell’estate del 2023 i Carabinieri della compagnia di Orbetello hanno infatti proseguito, come fanno anche sulla terraferma, la loro attività di prevenzione e repressione delle situazioni potenzialmente pericolose per i natanti e i bagnanti nel mare dell’Argentario. Nei giorni scorsi infatti molte erano state le segnalazioni di imbarcazioni che avevano violato le regole del Parco dell’arcipelago. Era stata Legambiente a denunciare un sistema purtroppo molto scorretto da parte dei possessori di imbarcazioni (anche di extralusso) che - in barba alle regole – avevano invaso lo specchio di mare dove non si può assolutamente andare, né fermarsi.

Il giorno prima di Ferragosto quando nelle cristalline acque del golfo a Spalmatoio dell’isola di Giannutri i militari della componente navale di Porto Santo Stefano e del distaccamento navale dell’Isola del Giglio hanno svolto, a bordo della motovedetta Cc N804 "De Giorgi" e del battello pneumatico Cc 406, un servizio coordinato atto a reprimere il diffuso e pericoloso fenomeno dell’ancoraggio selvaggio di imbarcazioni, sia a motore che a vela, che rappresenta inoltre una diretta minaccia alle praterie di Poseidonia presenti lungo i fondali dell’isola, a pochi metri dalla costa.

L’attività di controllo che è stata fatta ha determinato l’immediato sgombero dei tanti natanti dalla zona riservata alla balneazione, consentendo lo svolgimento in sicurezza delle attività ricreative da parte dei tanti bagnanti intenti a godersi le acque dell’isola.

Barche che avevano gettato l’ancora per fermarsi, senza poterlo fare. Durante il servizio sono state controllate in totale 11 imbarcazioni, di cui 2 a vela, elevando sanzioni amministrative per complessivi 1.600 euro.