Anche quest’anno torna la bontà solidale. Sotto l’albero i doni del Natale di Sole

"L’amore vince sempre". Questa l’incisiva frase della confezione regalo ‘Natale di Sole’, con cui torna anche quest’anno l’iniziativa natalizia di raccolta fondi dell’associazione Festa di Sole. All’interno delle confezioni i buonissimi biscotti Corsini. Il ricavato sarà destinato per metà alla Fondazione Meyer (per il progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole) e per metà ad Abio Grosseto per il progetto di Umanizzazione Pittorica della Pediatria del Misericordia. Saranno 2200 le confezioni disponibili per un dolce risveglio. Un’altra novità? Insieme ai classici biscotti Corsini anche la versione con le gocce di cioccolato. A presentare e sostenere la meravigliosa iniziativa nella pasticceria Corsini di via Matteotti, i genitori di Maria Sole, Leonardo Marras e Isabella Sichi, Fabio Becherini nella doppia veste di direttore di Banca Tema e presidente dell’associazione Festa di Sole, Gianluca Corsini in rappresentanza dell’azienda Corsini, il presidente della Uisp Sergio Perugini, la presidente di Abio Grosseto Stefania Guarrera, Paolo e Alessio Degli Innocenti per Conad, Marco Vagaggini per Coop Unione Amiatina, in rappresentanza della comunità di Montemerano Alberto Bertinelli e Valentina Bonucci per Uscita di Sicurezza. "Il Natale di Sole ormai è diventato un appuntamento fisso" afferma Leonardo Marras. "Siamo qui per raccontare la nuova pagina di Natale di Sole, quest’anno – ha detto con soddisfazione Isabella Sichi – incrementata con il progetto di Abio". I biscotti saranno in vendita al prezzo di 12 euro a confezione nei negozi Conad e in quelli della Coop Unione Amiatina.

Maria Vittoria Gaviano